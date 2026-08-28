Astronomía

Gracias a un Eclipse de Luna Descubrimos que la Tierra Es Redonda

Este fenómeno astronómico permitió a los pensadores griegos discernir la forma de la Tierra; te explicamos qué ocurre durante un eclipse

Eclipse en MexicaliPor un eclipse de Luna supimos que la Tierra era redonda. Foto: Reuters

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