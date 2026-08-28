Programas sociales

Este Día Anuncian el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Septiembre

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar, será la encargada de dar a conocer las fechas de pago del bimestre septiembre-octubre 2026

Mujer con su Tarjeta del Bienestar. Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Septiembre 2026.En los próximos días se dará a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar del bimestre septiembre-octubre 2026 para adultos mayores. Foto: Gobierno de México.

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