Este Día Anuncian el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Septiembre

Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años, Personas con Discapacidad o Madres Trabajadoras mantente atento a los anuncios de la Secretaría del Bienestar porque en los próximos días se conocerá el Calendario de Pagos de septiembre 2026.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México será la encargada de informar sobre las fechas exactas de depósito para los beneficiarios de los distintos apoyos gubernamentales.

Tal como ha ocurrido en meses anteriores, se prevé que sea durante alguna de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de los primeros días de septiembre cuando se comunique el calendario de pagos (entre las 7:00 y 10:00 horas).