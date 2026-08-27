Programas sociales

Casas de CONAVI Tendrán Descuento de Hasta 280 Mil Pesos; Requisitos para Solicitar

Hombres y mujeres ya pueden solicitar una de las casas del Bienestar a un precio más bajo, gracias al subsidio que otorgan las autoridades en 2026

Casas del Bienestar CONAVI tendrán descuento de hasta 280 mil pesos cómo solicitar requisitos 2026Muchas familias no tendrán que pagar los 628 mil pesos que cuesta una de las Viviendas del Bienestar. Foto: CONAVI
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