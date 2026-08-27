Casas de CONAVI Tendrán Descuento de Hasta 280 Mil Pesos; Requisitos para Solicitar

Ahora que está abierto de nuevo el registro de Vivienda para el Bienestar, autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunciaron que las casas tendrán un descuento de hasta 280 mil pesos al momento de adquirirlas, por eso acá te damos los requisitos y cómo solicitar la ayuda.

Durante la última semana de agosto se abrieron cuatro módulos de registro CONAVI 2026, por eso en una nota ya te dijimos dónde están ubicados y cuándo cierra la inscripción para solicitar el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Tronaba Todo': Incendio Deja en Cenizas Vivienda en Álvaro Obregón, CDMX

El registro de Viviendas del Bienestar se encuentra abierto solamente en el estado de Veracruz. El delegado CONAVI de dicha entidad, Jesús Román Santa Cruz Hernández, comentó que todas las personas que resulten beneficiarios van a obtener una vivienda con valor comercial de 628 mil pesos, aproximadamente.

La buena noticia es que en el financiamiento los beneficiarios van a poder obtener subsidios de hasta 280 mil pesos, por lo que el monto final a pagar será de 358 mil pesos, en plazos de 10, 20 o hasta 30 años. El cobro mensual no deberá superar una tercera parte del ingreso de las personas y se estima que el monto máximo ronde los 1,800 pesos mensuales.

Para poder obtener el descuento de hasta 280 mil pesos, los primero que deben hacer los aspirantes es hacer el registro CONAVI a Vivienda Bienestar 2026. Para eso deben cumplir con los siguientes requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Los documentos mostrados previamente deben llevarse en original y copia a alguno de los módulos de registro CONAVI abiertos durante el mes de agosto 2026. Para saber cuál es el más cercano a tu domicilio, entra a este link, para que cheques la dirección y el horario de atención.

AO