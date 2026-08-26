Registro Abierto para Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años: ¿Dónde Hay y Cuándo Cierra?

Los últimos días del mes están cargados de actividad para miles de personas, pues mientras a unos les pagan o entregan tarjeta, hay quienes pueden hacer su registro al apoyo para mujeres y hombres Bienestar de 18 a 64 años de edad en agosto 2026, por eso acá te decimos dónde hay módulos abiertos y cuándo cierra la inscripción al programa.

Estar enterado es importante, porque posiblemente alguno de los trámites disponibles están diseñados para ti, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos para asegurar la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, a qué personas le entregan tarjeta Bienestar del 24 al 29 de agosto 2026 y los beneficiarios que reciben un pago pendiente en estos días.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Tronaba Todo': Incendio Deja en Cenizas Vivienda en Álvaro Obregón, CDMX

El apoyo de 18 a 64 años que tiene registro abierto en agosto es el programa Vivienda para el Bienestar 2026 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Todas las personas que vivan en el estado de Veracruz van a poder llenar su solicitud de ingreso, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Los documentos deben llevarse en original y copia a alguno de los módulos de registro CONAVI abiertos durante el mes de agosto 2026. Para saber cuál es el más cercano a tu domicilio, entra a este link, para que cheques la dirección y el horario de atención.

El registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 18 a 64 años cierra entre 4 y 5 de la tarde (hora local) del sábado 29 de agosto 2026. Por ello te recomendamos acudir a hacer tu inscripción al programa lo más pronto posible.

Es importante recalcar que el apoyo de Vivienda Bienestar 2026 da prioridad a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una casa o departamento a un precio mucho menor que su valor comercial.

AO