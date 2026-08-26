Programas sociales

Registro Abierto para Apoyo Bienestar de 18 a 64 Años: ¿Dónde Hay y Cuándo Cierra?

Checa los requisitos y todo lo que necesitan hombres y mujeres para inscribirse al programa que da un apoyo Bienestar con valor de 628 mil pesos en agosto 2026

Registro abierto al apoyo Bienestar 18 a 64 años dónde hay y cuándo cierra en agosto 2026El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años tiene módulos de registro abiertos en agosto 2026. Foto: CONAVI

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