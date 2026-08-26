Seguridad

Encuentran a Hombre Muerto en Canal Pluvial al Sur de Saltillo

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar al occiso.

Encuentran a Hombre Muerto en Canal Pluvial al Sur de SaltilloAutoridades se movilizaron al lugar tras el reporte de una persona sin vida. Foto: N+

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