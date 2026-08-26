Encuentran a Hombre Muerto en Canal Pluvial al Sur de Saltillo

Una movilización policiaca se registró al sur de Saltillo por el reporte del hallazgo de una persona sin vida al interior de un canal pluvial.

Los hechos se registraron sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en su cruce con Antonio Cárdenas, donde se generó la presencia de elementos de seguridad y autoridades encargadas de las investigaciones.

Se informó que se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento. También se desconoce cómo llegó hasta este punto.

En el lugar, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes, un perro permaneció cerca del sitio. De acuerdo con habitantes del sector, se trataría de la mascota del fallecido, quien aparentemente se encontraba en situación de calle.

Las autoridades permanecieron en la zona para llevar a cabo las investigaciones y determinar las causas del fallecimiento, así como la identidad de la persona.