Seguridad

Hombre Acusado de Abuso a Menor en Texas es Detenido en Apodaca, Nuevo León

El sujeto era buscado desde 2024 por autoridades en Estados Unidos

Detenido en Nuevo LeónEl hombre detenido será extraditado a Estados Unidos. Foto: AEI

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Fue en calles de la colonia Joyas del Pedregal donde el sujeto que era buscado en Texas fue detenido por agentes de investigación

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