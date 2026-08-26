Hombre Acusado de Abuso a Menor en Texas es Detenido en Apodaca, Nuevo León

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron capturar a un sujeto que es investigado en Estados Unidos por un presunto abuso. El arresto ocurrió en calles de la colonia Joyas del Pedregal, en Apodaca, Nuevo León.

El hombre, identificado como Víctor Francisco ’N’, de 36 años de edad, fue detenido por delitos contra la salud. Luego de llevar a cabo una investigación, los agentes encontraron que el sujeto era buscado en San Juan, condado de Hidalgo, Texas.

Fue durante el año 2024 cuando autoridades de Estados Unidos comenzaron una investigación en contra de Víctor Francisco ’N’ luego de ser acusado de abusar sexualmente a un menor de edad.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que el hombre detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades migratorias, quienes llevarán a cabo un operativo para extraditar al sujeto a Estados Unidos, donde se determinará su situación legal.

En el mes de agosto, autoridades de seguridad han detenido a dos sujetos que era buscados en Estados Unidos por el delito de abuso contra menores de edad. Hace apenas unos días, se informó sobre la detención de Anselmo ’N’, quien era buscado en Laredo, Texas, desde el 2012.