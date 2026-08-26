Accidentes

Chofer de Revolvedora Sigue Prófugo tras Choque y Muerte de Menor en Nuevo León

El conductor de un camión transportador de cemento huyó luego de presuntamente provocar un accidente en la avenida Paseo de los Leones

Choque de revolvedora y autoLa revolvedora impactó un auto en Paseo de los Leones. Foto: N+

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Autoridades ya buscan al presunto responsable de un choque e incendio que dejó a una menor de 17 años sin vida, en los límites de Monterrey y García

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