Chofer de Revolvedora Sigue Prófugo tras Choque y Muerte de Menor en Nuevo León

El conductor del camión tipo revolvedora que ocasionó un choque, incendio y la muerte de una joven de 17 años continúa prófugo. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de Cumbre del Sol, en los límites de García y Monterrey, Nuevo León.

Fue Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León, quien informó que aún no ha sido localizado el conductor de este camión, pero que ya se encuentran en su búsqueda para iniciar un proceso de investigación y determinar su situación legal.

Hasta el momento no se ha revelado cual sería la causa por la que este percance se originó, pero autoridades informaron que se ocurrió tras una presunta impericia del conductor de este camión tipo revolvedora. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles.

Este percance ocurrió cuando el camión tipo revolvedora impactó un vehículo que circulaban por la avenida Paseo de los Leones, justo en una zona inclinada, lo que provocó que la pesada unidad terminara incendiándose.

Paramédicos señalaron que en este percance una adolescente de 17 años perdió la vida, mientras que otro joven resultó lesionado y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al sitio. La Fiscalía de Nuevo León informó que ya se acercó a las familias afectadas para brindarles el apoyo necesario.