Familia de Monserrat Exige Justicia Tras Accidente con Revolvedora en Monterrey

Tras despedir a su hija Monserrat, quien falleció en un accidente vial ocurrido hace una semana, su padre, Martín De León, rompió el silencio para agradecer las muestras de apoyo recibidas y exigir a las autoridades que el caso no quede impune.

A través de una publicación en redes sociales, De León señaló que, hasta el momento, la familia no ha recibido información sobre avances concretos en las investigaciones para determinar responsabilidades por el accidente en el que estuvo involucrado un camión revolvedora.

El padre de la joven pidió que se esclarezcan las circunstancias del percance y que se investigue a quienes estaban a cargo de la operación del vehículo de carga pesada. Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el caso sea archivado sin que se establezcan responsabilidades.

En su mensaje, también aprovechó para hacer una precisión ante la ciudadanía y advirtió que la familia no está solicitando dinero ni ningún otro tipo de apoyo económico. Esto, luego de detectar posibles intentos de terceros por aprovecharse de la tragedia para solicitar recursos a nombre de los familiares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Último Adiós a Joven Que Murió en Accidente con Revolvedora en Nuevo León

Martín De León también hizo un llamado a los tres poderes del Estado para revisar y fortalecer las regulaciones relacionadas con la circulación de vehículos de carga pesada en zonas urbanas.

El padre de Monserrat consideró necesario implementar medidas que permitan reducir los riesgos para peatones y automovilistas y evitar que otras familias atraviesen una situación similar.

La familia busca que las autoridades esclarezcan completamente el accidente ocurrido el 20 de agosto y que, en caso de existir responsables, estos enfrenten las consecuencias correspondientes conforme a la ley.

Mientras continúan las investigaciones, los familiares de Monserrat mantienen su exigencia de justicia y reiteran que el caso debe permanecer abierto hasta conocer qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad en el fatal percance.