Accidentes

Familia de Monserrat Exige Justicia Tras Accidente con Revolvedora en Monterrey

La joven de 17 años murió después que un camión perdió el control e impactó su vehículo

Choque entre carro y camión revolvedoraChoque entre carro y camión revolvedora. Foto: N+

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La familia hasta el momento no ha recibido información sobre avances concretos en las investigaciones.

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