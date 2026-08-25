Seguridad

Refuerzan Seguridad en Límites de Coahuila tras Enfrentamiento Armado

Se mantendrá un operativo para localizar a los civiles armados que huyeron luego de atacar a los elementos de seguridad.

Refuerzan Seguridad en Límites de Coahuila tras Enfrentamiento ArmadoCorporaciones reforzaron la seguridad tras un enfrentamiento armado en el municipio de Candela, Coahuila. Foto: N+

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