Corporaciones de los tres órdenes de gobierno reforzaron la seguridad en los límites con Nuevo León, luego de un enfrentamiento armado registrado en el municipio de Candela, en la región Centro de Coahuila, donde un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de la Estatal de Coahuila perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, había informado que en los próximos días se llevaría a cabo un operativo de vigilancia por toda la franja limítrofe con Nuevo León, debido a que esta zona ha sido identificada como uno de los puntos por donde el crimen organizado ha intentado ingresar a Coahuila.

Por su parte, el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a los familiares del elemento que perdió la vida durante el enfrentamiento armado.

Se informó que de inmediato se activó un protocolo de reacción, el cual contó con el apoyo de una aeronave del estado para reforzar las labores de vigilancia y mantener las condiciones de seguridad en la entidad, principalmente en la zona donde se registró la agresión.

Durante el enfrentamiento, uno de los civiles armados que viajaba a bordo de una camioneta fue abatido por los elementos de seguridad. Tras el intercambio de disparos, otros sujetos que viajaban en la unidad lograron huir del lugar.

En las próximas horas se mantendrá un operativo de vigilancia y búsqueda para tratar de localizar a los civiles armados que huyeron luego del enfrentamiento con las corporaciones de seguridad, mientras continúan las acciones coordinadas entre las autoridades estatales y federales.