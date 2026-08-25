Durante un patrullaje de vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal en los límites de Coahuila y Nuevo León, los agentes detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados. Al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, las personas abrieron fuego contra la autoridad, lo que provocó un intercambio de disparos en la zona.

Durante la confrontación, uno de los civiles armados fue abatido, mientras que un elemento de la Policía Estatal resultó gravemente lesionado. A pesar de que recibió atención, minutos después perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a los familiares del elemento caído y confirmó los hechos registrados durante la mañana de este martes en los límites de la entidad.

El mandatario estatal informó que elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, reforzaron los operativos de vigilancia en los límites de Coahuila con Nuevo León.

Señaló que el protocolo de reacción fue aplicado de manera inmediata con el objetivo de impedir el ingreso o desplazamiento de civiles armados, además de mantener las condiciones de seguridad, orden y paz en la entidad.

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández, informó mediante sus redes sociales que una aeronoave del estado en la región estará sobrevolando los límites.