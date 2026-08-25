Seguridad

Muere Policía en Enfrentamiento Armado en Límites de Coahuila y Nuevo León

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias a la familia del policía.

Muere Policía en Enfrentamiento Armado en Límites de Coahuila y Nuevo LeónCiviles armados dispararon contra los elementos de la Policía Estatal. Foto: N+

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