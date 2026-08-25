Seguridad

Detienen a Hombre a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo, Sonora

La unidad había sido reportada como robada hace 5 días en un domicilio de la avenida Villa del Parque, de la colonia Villa del Real.

Detienen a Hombre a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo, SonoraDetienen a Hombre a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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