Detienen a Hombre a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo, Sonora

A cinco días de haber sido reportado como robado, un automóvil fue recuperado por agentes preventivos municipales cuando era conducido por un sujeto en calles de la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo.



El aseguramiento ocurrió alrededor de las 21:15 horas del lunes, en el cruce de las calles San Miguel y Agustín Zamora, donde los policías dictaron en sedán con las características de un auto reportado como robado, por lo que fue interceptado quien se identificó como Jesús Ernesto “N”, de 40 años de edad.



El vehículo es un Hyundai Elantra, modelo 2017, color azul, el cual tras verificar el número de serie resultó que es el mismo que fue sustraído el pasado 19 de agosto en un domicilio de la avenida Villa del Parque, de la colonia Villa del Real, también en el sector norponiente de la ciudad.



El detenido y la unidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones por el robo del automóvil, mientras que el propietario fue notificado sobre su recuperación.