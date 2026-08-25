Seguridad

Hombre Detenido por Presuntamente Golpear a Empleado de Paletería en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de una presunta agresión dentro de un establecimiento de la colonia Los Ángeles, al norte de la ciudad.

Hombre Detenido por Presuntamente Golpear a Empleado de Paletería en HermosilloHombre Detenido por Presuntamente Golpear a Empleado de Paletería en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+