Hombre Detenido por Presuntamente Golpear a Empleado de Paletería en Hermosillo

La agresión contra un empleado de una paletería terminó con la detención de un hombre de 42 años, luego de que presuntamente lo amenazara y lesionara en la colonia Los Ángeles, al norte de Hermosillo.



El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del lunes, en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Bernardo Reyes y Profesora Arcelia Moraga, donde elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte.



El trabajador, de 19 años, manifestó que el sujeto, identificado como Ángel Roberto “N” lo había herido en el dedo índice derecho con un bote de plástico, además de haberlo amenazado de muerte durante el altercado.



Al ser revisado por los agentes, al detenido le localizaron un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 20 centímetros de largo, por lo que quedó a disposición de la autoridad investigadora por la agresión, amenazas y portación de arma prohibida