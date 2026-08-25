Frentes Fríos en México: Cuántos Están Pronosticados Para el 2026-2027

La temporada de frentes fríos en México marca el inicio de la transición hacia condiciones más frescas, con cambios de temperatura que pueden variar entre regiones. Estos sistemas comienzan a presentarse durante el segundo semestre del año y continúan durante los meses siguientes.

Para la temporada 2026-2027, los primeros efectos se prevén a partir de septiembre, principalmente en estados del norte y noroeste del país. En este periodo comenzará el descenso gradual de las temperaturas asociado con el ingreso de masas de aire frío.

Entre septiembre de 2026 y mayo de 2027 se pronostican alrededor de 50 frentes fríos en México. Para septiembre se prevé el ingreso de aproximadamente tres sistemas frontales, mientras que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril serán los meses con mayor presencia de estos fenómenos.

Cabe destacar que un frente frío se origina por el choque y desplazamiento de dos masas de aire con diferente temperatura. Una masa de aire frío y denso avanza desde las regiones polares o continentales del norte y desplaza hacia arriba al aire cálido que se encuentra en la zona. Esta interacción modifica las condiciones meteorológicas y provoca un descenso de las temperaturas.

Los frentes fríos avanzan a una velocidad aproximada de entre 40 y 60 kilómetros por hora y suelen tener una duración de entre cinco y siete días en territorio mexicano. Durante su paso dejan un enfriamiento del aire en las regiones por donde se desplazan.

Ante estas condiciones, se recomienda utilizar ropa en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde. También es conveniente llevar paraguas o impermeable, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Asimismo, es importante consultar los pronósticos meteorológicos antes de salir de casa, especialmente durante el ingreso de nuevos sistemas frontales, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente y variar de una región a otra.