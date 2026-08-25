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NFL: Lista de Jugadores Fallecidos que Padecían Encefalopatía Traumática Crónica

Un estudio reveló que el 97% de los cerebros donados por las familias de los jugadores presentaban una enfermedad neurodegenerativa

Aaron Rodríguez, quien era ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, padecía un caso severo de ETC.Aaron Rodríguez, quien era ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, padecía un caso severo de ETC. Foto: Reuters

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En la NFL, 1 de cada 4 jugadores fallecidos entre 2016 y 2021 padecía CTE. Descubre los casos más sonados y las medidas de la liga para prevenirlo.

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