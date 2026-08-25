La Dupla de Serena Williams y Carlos Alcaraz Avanza a Cuartos de Final del US Open

La dupla sensación en el mundo del tenis, conformada por la legendaria Serena Williams y la estrella Carlos Alcaraz, jugó su primer partido oficial en la rama de dobles mixtos del US Open 2026. La estadounidense y el español se unieron para vencer a Lloyd Glasspool y Erin Routliffe en la primera ronda del último Grand Slam del año en el circuito ATP.

Alcaraz y Williams se impusieron en dos sets corridos (5-3 y 4-1) para obtener su boleto a los cuartos de final del torneo. El partido disputado en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, vio a dos de los mejores de todos los tiempos en esta disciplina hacer equipo para buscar el trofeo.

En ese sentido, Serena de 44 años de edad y Carlos, que viene saliendo de una lesión en la muñeca a sus 23 años, demostraron que la calidad en ambos sigue intacta.

Ahora, la dupla deberá prepararse para enfrentar a sus próximos rivales: Belinda Becic y Flavio Cobolli, a quienes se medirán este miércoles 26 de agosto por un boleto a la semifinal del certamen.

En contraparte, este mismo día la pareja de Aryna Sabalenka, la tenista número uno del mundo, y el legendario Novak Djokovic, quedaron eliminados a manos de Henry Patten y Kateřina Siniaková.