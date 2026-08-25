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La Dupla de Serena Williams y Carlos Alcaraz Avanza a Cuartos de Final del US Open

En el mismo día, el equipo conformado por Novak Dkojovic y Aryna Sabalenka, cayó derrotado en la primera ronda de dobles mixtos

Serena Williams y Carlos Alcaraz durante un partido del US Open 2026Foto: Getty Images
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