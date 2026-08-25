Detienen a Ocho y Aseguran Armas Largas y Equipo Táctico en Mazatlán, Sinaloa

Elementos federales detuvieron a ocho personas y aseguraron 11 armas largas, 22 cargadores, 512 cartuchos y equipo táctico durante la “Operación Sable”, en Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje en la zona, cuando personal de seguridad detectó a una persona con vestimenta tipo camuflaje que portaba un arma larga.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron la intervención y posteriormente detuvieron a otras personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

Los detenidos y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica e integrarán la carpeta de investigación.

La “Operación Sable” forma parte del despliegue de seguridad implementado en Sinaloa para reforzar la vigilancia en distintas zonas del estado ante la ola de violencia registrada durante los últimos meses.