Seguridad

Detienen a Ocho y Aseguran Armas Largas y Equipo Táctico en Mazatlán, Sinaloa

Los arrestos se dieron bajo la “Operación Sable” que forma parte del despliegue de seguridad implementado en esa entidad

Foto: SemarFoto: Semar

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