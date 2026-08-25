Fiscalía Tabasco Investiga Ataque a Casa de Presidenta Municipal Interina de Paraíso
María Elisa Hernández Flores aseguró que recibió amenazas para que no aceptara el cargo que dejó su antecesor Alfonso Baca, investigado por la FGR
María Elisa Hernández Flores aseguró que recibió amenazas para que no aceptara el cargo que dejó su antecesor Alfonso Baca, investigado por la FGR
La presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco, María Elisa Hernández Flores, denunció que su vivienda fue atacada a balazos durante la madrugada: “he tenido algunas amenazas”, denunció.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en el ejido Oriente San Cayetano, cuando sujetos armados en motocicleta llegaron a las inmediaciones para posteriormente abrir fuego contra el domicilio, así lo confirmó la funcionaria en entrevista
"La madrugada del día de hoy tuvimos un incidente en mi domicilio. Hubo algunas detonaciones de armas. Llegó Seguridad Pública”, afirmó.
Hernández Flores reveló que recibió amenazas para impedir que tomara el cargo, el cual asumió el pasado 22 de agosto, tras la la salida de Alfonso Baca Sevilla, quien rechazó estar prófugo tras los operativos que realizó la FGR en varios inmuebles.
Hoy, la alcaldesa advirtió temer por su integridad así como por la de su familia luego de este ataque del cual salió ilesa. "Lo que sí sabemos, es que he tenido algunas amenazas. Hemos tenido algunos problemas, temas ahí de discriminación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley", aseguró en la entrevista.
En tanto, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) quedó a cargo de las investigaciones para determinar el móvil de la agresión armada, así como identificar a los presuntos responsables. Por lo tanto, abrió una carpeta de investigación.
"La FGET mantiene abiertas las líneas de investigación y continúa con la recopilación de datos de prueba, entrevistas y demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos", informó en un comunicado.
En el mismo documento indicó que la presidenta municipal sostuvo una reunión con el fiscal, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alejandro Leal López; el subsecretario de Gobierno, Martín Juárez Durán; y el director de la Policía Estatal de Caminos en Tabasco, Juan Manuel Hernández Bracamontes.
Mientras que, el gobernador del estado, Javier May, dijo a reporteros estar al tanto del caso: "estamos muy pendientes de ella, estamos ahí, el equipo de seguridad está muy pendiente ahí, tiene toda la protección y hay una comunicación directa con ella".
El ataque en contra de la vivienda de la presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco, ocurrió apenas 72 horas después de que María Elisa Hernández Flores asumió el cargo, después de que el sábado, el Ayuntamiento resolviera por unanimidad que la entonces segunda regidora y síndica de Hacienda quedara al frente del gobierno municipal para el periodo 2024-2027.
Baca Sevilla presuntamente está relacionado con delitos uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de armas de fuego sin licencia y posesión ilícita de hidrocarburos y narcóticos.
Por lo anterior, la semana pasada fuerzas federales y estatales desplegaron diversas acciones como parte del “Operativo Enjambre”, en diversos inmuebles del municipio para dar seguimiento a las indagatorias.
EPP