Fiscalía Tabasco Investiga Ataque a Casa de Presidenta Municipal Interina de Paraíso

La presidenta municipal interina de Paraíso, Tabasco, María Elisa Hernández Flores, denunció que su vivienda fue atacada a balazos durante la madrugada: “he tenido algunas amenazas”, denunció.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en el ejido Oriente San Cayetano, cuando sujetos armados en motocicleta llegaron a las inmediaciones para posteriormente abrir fuego contra el domicilio, así lo confirmó la funcionaria en entrevista

"La madrugada del día de hoy tuvimos un incidente en mi domicilio. Hubo algunas detonaciones de armas. Llegó Seguridad Pública”, afirmó.

Hernández Flores reveló que recibió amenazas para impedir que tomara el cargo, el cual asumió el pasado 22 de agosto, tras la la salida de Alfonso Baca Sevilla, quien rechazó estar prófugo tras los operativos que realizó la FGR en varios inmuebles.