Seguridad

Fiscalía Tabasco Investiga Ataque a Casa de Presidenta Municipal Interina de Paraíso

María Elisa Hernández Flores aseguró que recibió amenazas para que no aceptara el cargo que dejó su antecesor Alfonso Baca, investigado por la FGR

El ataque armado fue contra la vivienda de la alcaldesa interina de Paraíso, TabascoFoto: Cuartoscuro
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