Tren se Impacta Contra Camión de Volteo y Deja un Lesionado en Querétaro

Un accidente ferroviario en el que estuvo involucrado un camión tipo volteo se registró sobre la carretera estatal 500, a la altura de la comunidad de Amazcala, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender el percance y brindar atención al único tripulante del camión.

El hombre fue valorado por personal de la sección médica prehospitalaria, quienes determinaron que presentaba lesiones importantes, por lo que recibió atención en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente ni han detallado si el camión fue impactado por el tren o las circunstancias exactas en las que ocurrió el percance.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia permanecen en la zona para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.