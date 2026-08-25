Accidentes

Tren se Impacta Contra Camión de Volteo y Deja un Lesionado en Querétaro

El accidente ferroviario ocurrió sobre la carretera estatal 500, a la altura de Amazcala, en El Marqués.

Camión Tipo Volteo se Accidenta con Tren en Carretera Estatal 500Camión Tipo Volteo se Accidenta con Tren en Carretera Estatal 500. Foto: N+

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El único tripulante resultó con lesiones importantes y fue atendido por personal médico prehospitalario. Las autoridades ya trabajan en el lugar para determinar cómo ocurrió el percance.

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