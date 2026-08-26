Cambio climático

El Niño Cambiará el Clima en México: Así Impactará la Temporada de Frentes Fríos 2026

En promedio, México enfrenta cada temporada 50 frentes fríos aunque este número puede verse afectado por la llegada de El Niño

Mujer durante un frente frío en CDMXAsí afecta El Niño a los frentes fríos. Foto: Cuartoscuro

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