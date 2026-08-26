El Niño Cambiará el Clima en México: Así Impactará la Temporada de Frentes Fríos 2026
En promedio, México enfrenta cada temporada 50 frentes fríos aunque este número puede verse afectado por la llegada de El Niño
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En promedio, México enfrenta cada temporada 50 frentes fríos aunque este número puede verse afectado por la llegada de El Niño
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A medida que avanza el año, los efectos de El Niño comienzan a percibirse en el clima. El fenómeno natural modifica los patrones de lluvias, pero también puede intensificar otros fenómenos, entre estos los frentes fríos.
Cada año, entre septiembre y mayo, comienza la temporada de frentes fríos en México. Según explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este fenómeno ocurre cuando una masa de aire frío choca contra otra caliente y le empuja hacia arriba. En este movimiento, se forman tormentas severas y avanza por las costas y las llanuras el fenómeno conocido como “norte”, con fuertes vientos.
Según datos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), todos los años en México se registra un promedio de 50 frentes fríos. Pero este número y, sobre todo, su intensidad, puede variar ante factores externos. Este 2026, el mayor elemento disruptor en nuestro clima es El Niño.
Este fenómeno natural ocurre cuando sube la temperatura del océano Pacífico. El aumento temporal modifica los patrones de lluvia alrededor del mundo. En el caso de México, El Niño puede desencadenar ciclones más fuertes y numerosos en la temporadas de huracanes.
Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN, explicó a N+: “Cuando se eleva la temperatura por arriba del promedio en todo el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengas mucho más energía en el océano y por lo tanto pudiera haber desarrollo de más ciclones tropicales en el Pacífico”.
No obstante este no es el único efecto de El Niño en el clima. Según explicó el funcionario en abril del 2026, este fenómeno promueve sequías en el sur del país y lluvias por encima del promedio en el norte. “Los escenarios que se tienen con el evento de El Niño en general son que el centro y el sur de México tienen lluvia por abajo el promedio durante el verano y que los inviernos son relativamente más húmedos en la parte norte de México”, dijo a N+.
Pero además, El Niño también puede influir en la llegada de frentes fríos. Desde los años noventa, los climatólogos han advertido que este fenómeno promueve un incremento de los frentes fríos durante el invierno, especialmente en el centro y norte del país. Como resultado, los inviernos que coinciden con El Niño suelen ser más fríos en México.
Aunque el SMN aún no ha emitido un anuncio oficial sobre la temporada de frentes fríos, cabe esperar que incluya este factor en su pronóstico.