El Niño Cambiará el Clima en México: Así Impactará la Temporada de Frentes Fríos 2026

A medida que avanza el año, los efectos de El Niño comienzan a percibirse en el clima. El fenómeno natural modifica los patrones de lluvias, pero también puede intensificar otros fenómenos, entre estos los frentes fríos.

Cada año, entre septiembre y mayo, comienza la temporada de frentes fríos en México. Según explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este fenómeno ocurre cuando una masa de aire frío choca contra otra caliente y le empuja hacia arriba. En este movimiento, se forman tormentas severas y avanza por las costas y las llanuras el fenómeno conocido como “norte”, con fuertes vientos.