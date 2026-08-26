'Los Rusos', Grupo Criminal Vinculado a 'Los Mayitos'; EUA Ofrece 5 MDD por su Líder

El los últimos días, autoridades federales han realizado operativos que han derivado en el decomiso de millones de dosis de droga como fentanilo, así como en la detención de varias personas, las cuales están relacionadas con la organización criminal "Los Rusos".

Las operaciones más recientes, las cuales fueron reconocidas por su “éxito” por el Comando Norte de Estados Unidos, se llevaron a cabo en Mexicali, Baja California, la semana pasada. Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fueron posibles por el intercambio de información con la DEA y trabajos de investigación de autoridades mexicanas.

Asimismo, se informó que el inmueble donde se ejecutó el operativo está vinculado con el grupo delictivo “Los Rusos”, cuyo líder es uno de los más buscados por Estados Unidos. Se trata de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, por quien ofrecen 5 millones de dólares como recompensa.

De acuerdo con la DEA, “El Ruso”, es líder de un grupo criminal identificado como “Los Rusos”, el cual controla el corredor del trasiego de drogas en Mexicali y es una facción del Cártel de Sinaloa, la cual opera principalmente en Los Mochis.

FBI

"Los Rusos" son responsables de distribuir millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos. Juan José Ponce Félix también es señalado por el contrabando de armas de fuego para mantener su poder y control sobre este territorio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La DEA señala que está relacionado “en esquemas de corrupción pública con varios miembros del gobierno, la fuerza policial y el Ejército en México, pagando sobornos de más de un millón de dólares al mes para mantener su empresa de distribución de drogas”.

“Juan José Ponce Félix representa una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa (Los Rusos), responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos”, indica un documento de la DEA.

Lo anterior, porque se plantea que la ruptura entre "Los Rusos" y la facción rival del Cártel de Sinaloa, ‘Los Chapitos’, ha provocado un aumento de la violencia en México, ya que "Los Rusos" son considerados un brazo armado de “La Mayiza”, facción derivada del Cártel de Sinaloa, pero ligada a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con datos de las autoridades estadounidenses, señalan que en 2012, Ponce Félix trabajó para Zambada García al frente de varios hombres del Cártel de Sinaloa, para cometer secuestros, toma de rehenes, torturas y asesinatos en un rancho de su propiedad en Culiacán.

Luego de la caída del "El Chapo" Guzmán, “Los Chapitos” comenzaron a tomar el control de su facción del Cártel de Sinaloa, esto llevó a “El Ruso” a romper relación con los hijos de Joaquín, lo que desencadenó violencia entre ambas facciones.

EPP