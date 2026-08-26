Seguridad

'Los Rusos', Grupo Criminal Vinculado a 'Los Mayitos'; EUA Ofrece 5 MDD por su Líder

En los últimos días las fuerzas de seguridad han detenido a criminales de esta célula delictiva; EUA ofrece 5 millones de dólares por su líder

Fuerzas armadas durante tareas de vigilancia en SinaloaFoto: Cuartoscuro
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