Dan de Baja a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Piedras Negras

Dos elementos de la Policía Municipal fueron dados de baja de la corporación, luego de ser señalados por presunto abuso de autoridad durante la detención de un hombre.

De acuerdo con la información, los agentes presuntamente patearon en la cabeza al detenido, cuando este ya se encontraba bajo custodia. Previamente, el hombre habría amenazado a los policías con lesionarlos utilizando un machete, por lo que los oficiales procedieron con su detención.

El alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez dio a conocer parte de los detalles de los hechos durante su conferencia de prensa matutina, donde confirmó que los elementos involucrados fueron separados de la corporación.

La autoridad municipal señaló que este tipo de conductas no serán toleradas y que se tomarán las medidas correspondientes para determinar las responsabilidades de los agentes involucrados en los hechos.