Seguridad

Dan de Baja a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Piedras Negras

Los elementos son señalados por supuestamente agredir físicamente a una persona.

Dan de Baja a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Piedras NegrasEl alcalde de Piedras Negras informó que fueron dados de bajos los dos elementos de la Policía Municipal. Foto: N+

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