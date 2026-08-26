Captan a Jóvenes Saliendo de una Coladera en León, Guanajuato

Cuatro jóvenes, entre ellos una mujer, fueron captados por cámaras de seguridad del Fraccionamiento Villa Franca, saliendo en la madrugada de una coladera en el municipio de León, Guanajuato.

El video, que se ha hecho viral en las redes sociales, de inmediato llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes de inmediato pidieron el apoyo de las autoridades, pues temen que se trate a futuro de un robo.

En las imágenes grabadas se puede ver cómo durante la madrugada, se abrió la coladera y salieron poco a poco los jóvenes. El último en salir fue el encargado de poner el metal nuevamente en el registro y alcanzó a sus compañeros quienes caminaban despacio por la calle.

El video fue subido a redes sociales y de inmediato se hizo viral. Los vecinos expresaron que temen que se trate de un acto vandálico o de que estos jóvenes estén planeando un robo por lo que piden que se investiguen los hechos. Hasta el momento, autoridades de León no han emitido algún comunicado.