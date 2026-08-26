Seguridad

Captan a Jóvenes Saliendo de una Coladera en León, Guanajuato

Las cuatro personas fueron grabadas por una cámara de seguridad. Vecinos piden a las autoridades que investiguen el hecho.

Los jóvenes salieron en la madrugada.Foto: Adriana Sánchez

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Cuatro jóvenes, incluyendo una mujer, salen de una coladera en León. El video se vuelve viral.

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