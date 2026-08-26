Albañil Asesina a su Compañero Tras una Discusión Laboral en Guadalajara

Una diferencia por una decisión laboral terminó en una riña entre dos trabajadores de la construcción, uno de los cuales murió luego de ser atacado con un objeto punzocortante en una torre de departamentos en construcción en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en el piso 10 del inmueble ubicado sobre la Calzada Independencia, al cruce con Mexicaltzingo, en el barrio de Mexicaltzingo. De acuerdo con la información disponible, los dos albañiles tuvieron un desacuerdo relacionado con una decisión laboral, lo que provocó que comenzaran a golpearse.

En medio de la pelea, uno de los trabajadores habría utilizado un objeto punzocortante para atacar a su compañero, un hombre de aproximadamente 43 años, quien quedó gravemente herido dentro de la obra.

Tras lo ocurrido, compañeros solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Verde y del SAMU Jalisco acudieron hasta el lugar para atender al trabajador lesionado.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para tratar de salvarle la vida; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el trabajador murió en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara también acudieron hasta la torre de departamentos para atender el reporte y asegurar la zona. El albañil señalado como responsable de la agresión fue detenido por los oficiales y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Será la autoridad investigadora la encargada de determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades por la muerte del trabajador.