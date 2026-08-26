Seguridad

Albañil Asesina a su Compañero Tras una Discusión Laboral en Guadalajara

Un problema entre dos trabajadores de la construcción terminó con la vida de uno de ellos

El hombre atacó a su compañero tras una discusión laboral.El hombre atacó a su compañero tras una discusión laboral. Foto: N+

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Trabajador de la construcción asesina a su compañero con un objeto punzocortante.

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