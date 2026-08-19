Seguridad

Hombre Asesina a su Esposa y Hiere a su Hijo con un Cuchillo en Tonalá

El sujeto terminó con la vida de su pareja e hirió a el menor con un arma blanca

El hombre asesinó as u esposa e hirió a su hijo.El hombre asesinó as u esposa e hirió a su hijo. Foto: N+

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Su esposo la atacó con un objeto punzocortante y su pequeño de ocho años terminó grave de salud

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