Hombre Asesina a su Esposa y Hiere a su Hijo con un Cuchillo en Tonalá

Un caso de violencia familiar se registró en el Fraccionamiento Paseo de Puente Viejo, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo. El sujeto la atacó con un cuchillo al interior de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la agresión también resultó gravemente herido un niño de 8 años, quien sería hijo de la pareja. El menor sufrió lesiones durante el ataque y fue reportado en estado grave.

El hombre también resultó herido y permanecía en el lugar, donde recibió atención médica tras lo ocurrido.

La mujer quedó sin vida dentro de la vivienda. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre qué habría provocado la agresión ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Autoridades acudieron al Fraccionamiento Paseo de Puente Viejo para atender el reporte y resguardar el sitio, mientras se llevan a cabo las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes determinarán cómo ocurrió la agresión y la situación legal del presunto responsable por la muerte de la mujer y las lesiones ocasionadas al menor.