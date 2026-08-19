Peso Mexicano se Aprecia y Deja Atrás la Barrera de los 17 por Dólar

El peso mexicano se apreciaba este miércoles frente al dólar estadounidense y rompía el umbral de las 17 unidades por primera vez desde junio de 2024, hasta cotizar en 16.95 por dólar, impulsado por un retroceso generalizado de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

El dólar perdía terreno frente a las principales divisas del mundo, luego de que remitiera la ola de ventas registrada en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La divisa estadounidense cedía posiciones mientras los mercados esperaban, más tarde en la jornada, la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) —el registro detallado de las discusiones internas del banco central sobre la trayectoria de las tasas de interés—.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, la divisa estadounidense retrocedía alrededor de 0.9% frente a una canasta de seis monedas principales que integra el índice dólar. La escasa actividad en el calendario económico de la semana dejó a los mercados a la espera de nuevos catalizadores, lo que concentró la atención en las minutas de la Fed.

Los mercados también seguían el conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que el lunes venciera el acuerdo de alto al fuego temporal sin que se perfilara un nuevo pacto. La tensión volvió a impulsar los precios del petróleo, que alcanzaron un máximo de tres semanas y reavivaron los temores inflacionarios entre los inversionistas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que no se estaban llevando a cabo conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto, una versión que contrasta con la postura de Teherán, que sostuvo que la vía navegable seguía cerrada.

En el mercado accionario mexicano, el índice S&P/BMV IPC —que agrupa a las 35 empresas más líquidas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores— subía 0.58%, hasta 64,302.55 unidades, luego de una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja que lo llevó, un día antes, a su menor nivel de cierre desde mediados de diciembre de 2025.

El fortalecimiento cambiario se replicaba en otras monedas de la región: