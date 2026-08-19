Economía

Peso Mexicano se Aprecia y Deja Atrás la Barrera de los 17 por Dólar

Inversionistas esperan minutas de la Fed más tarde este miércoles

Peso Mexicano se Aprecia y Deja Atrás la Barrera de los 17 por DólarUn vendedor ambulante mexicano muestra pesos mexicanos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en Ciudad Juárez. Foto: Reuters / Archivo

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Peso Mexicano, al Alza: Deja Atrás Barrera 17 por Dólar Hoy 19 de Agosto 2026