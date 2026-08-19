Internacional

Nuevo Temblor en Indonesia luego de Terremoto Magnitud 7.7: Así se Sintió el Sismo

Autoridades han registrado más de 3 mil réplicas desde el sábado en la isla

Nuevo Temblor en Indonesia luego de Terremoto Magnitud 7.7 Así se Sintió el SismoUn hombre pasa en motocicleta frente a un supermercado que se derrumbó durante un terremoto en Reok, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 18 de agosto de 2026. Foto: Reuters / Archivo

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