Nuevo Temblor en Indonesia luego de Terremoto Magnitud 7.7: Así se Sintió el Sismo

Un nuevo temblor de magnitud 5.5 sacudió este miércoles la isla indonesia de Flores, a 52 kilómetros al noreste de la localidad de Ruteng, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento se registró a las 16:17, a una profundidad de 10 kilómetros, y ocurre mientras la región continúa contabilizando réplicas del terremoto del sábado pasado, que dejó al menos 71 muertos y miles de desplazados.

El epicentro del sismo de este miércoles se ubicó en las coordenadas 8.177°S, 120.664°E. El ShakeMap del USGS —que estima la intensidad de sacudida en el terreno— calculó un nivel máximo de VI (fuerte) cerca del epicentro.

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El sistema PAGER, que estima el impacto humano y económico de un sismo, clasificó el evento en alerta verde, lo que corresponde a una probabilidad baja de víctimas mortales y de pérdidas económicas significativas.

Hasta el momento del reporte, el formulario "¿Lo sentiste?" del USGS había recibido seis respuestas ciudadanas, con una intensidad percibida de III (débil).

El sismo se suma a la actividad de réplicas que las autoridades han contabilizado en Flores desde el fin de semana: más de 3.000 hasta este miércoles, aunque los residentes apenas percibieron 88, de acuerdo con la agencia Associated Press (AP).

El terremoto original ocurrió poco antes de las 6 de la mañana del sábado frente a Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Dejó daños en al menos 11.925 viviendas, 182 instalaciones de salud, 653 escuelas, 184 oficinas gubernamentales y 173 lugares de culto, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y otras autoridades citadas por AP.

Más de 59.600 personas permanecían en tiendas de campaña, centros de evacuación y refugios improvisados.

Las tiendas de comestibles, gasolineras y otros negocios reabrieron este miércoles en la isla, cuatro días después del sismo. En Maumere, ciudad portuaria de la regencia de Sikka, los mercados y las gasolineras atrajeron a grandes multitudes en su reapertura. En Reo, localidad de la regencia de Manggarai —una de las más golpeadas—, los residentes hicieron fila afuera de una tienda de comestibles que solo abrió parcialmente sus puertas para limitar el número de clientes.

"La ayuda alimentaria ha servido, pero no cubre todo lo que necesitamos para la vida diaria", expresó Delvina Panjaitan, quien esperaba en el exterior del comercio.

"Seguimos dependiendo de las tiendas de comestibles y los mercados, y necesitamos que vuelvan a funcionar".

La distribución de ayuda se ha complicado porque una gran cantidad de personas prefiere refugiarse cerca de sus viviendas dañadas, en lugar de acudir a centros de evacuación centralizados, para proteger sus pertenencias y su ganado, lo que dificulta que los equipos de auxilio identifiquen y lleguen con rapidez a los beneficiarios.

Las autoridades indicaron que el terreno montañoso de Flores y los daños o el estrechamiento de las carreteras han ralentizado el proceso, por lo que el gobierno amplió el uso de aeronaves militares, barcos y personal adicional para las operaciones en zonas remotas. Hasta el momento se han distribuido 398 toneladas de ayuda, entre alimentos, tiendas de campaña familiares, refugios y donaciones de la población.

Las calles de la isla permanecían cubiertas de escombros, mientras los equipos de rescate retiraban restos y lodo de un deslave.

"Anticipaban la posibilidad de descubrir más víctimas", indicó Fathur Rahman, coordinador de la misión de búsqueda.

Los gobiernos locales de siete regencias afectadas reanudaron operaciones para atender necesidades administrativas de la comunidad, según indicó el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena, citado por AP.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propenso a terremotos y erupciones volcánicas por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Flores vivió uno de los desastres más letales del país en 1992, cuando un sismo y el tsunami posterior mataron a unas 2.500 personas.