Donald Trump Confirma Reunión con Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló hoy, 19 de agosto de 2026, que prevé reunirse con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

Cuestionado por la prensa sobre un posible encuentro con el líder de Corea del Norte, en el exterior de la Casa Blanca, el presidente Trump respondió: "Sí, lo haré".

Las declaraciones de Trump se dieron luego de que Estados Unidos anunció la reducción de sus maniobras militares con Corea del Sur, ejercicios que Corea del Norte considera un ensayo para invadir su territorio.

Horas antes de las declaraciones de Trump, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que el presidente de Estados Unidos está presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con Kim Jong-un, un encuentro que podría producirse en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

Sin embargo, Trump no aclaró este miércoles si existe actualmente comunicación con el líder de Corea del Norte, pero insistió en que se lleva "muy bien" con él.

Trump también dijo que Kim Jong-un “tiene 57 armas nucleares muy poderosas” y afirmó que “nunca se debió permitir que eso sucediera. Nunca debieron permitirlo”.

“Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido. Pero el caso es que las tiene", señaló Trump, quien agregó que a Kim Jong-un "le irá muy bien" siempre y cuando haya "un presidente inteligente" en Estados Unidos.

Donald Trump se reunió en tres ocasiones con Kim Jong-un, durante su primer mandato, de 2017 a 2021, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana.

En tanto, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano y una de sus principales asesoras, aseguró que no tiene ninguna constancia de que exista ningún intercambio actualmente entre ambos líderes, aunque afirmó que la relación entre los dos "siguen siendo excelente".