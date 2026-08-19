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Donald Trump Confirma Reunión con Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte

Trump dijo que Kim Jong-un tiene armas nucleares muy poderosas y afirmó que nunca se debió permitir que sucediera

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

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Trump planea reunirse con Kim Jong-un, quien posee 57 armas nucleares. Infórmate sobre los detalles de la nueva cumbre entre ambos líderes.

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