Sheinbaum Llama a la UNAM a Abrir Más Espacios para Aspirantes a Licenciatura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a abrir más espacios para aspirantes de nivel licenciatura.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de agosto de 2026, la mandataria dijo que, desde su punto de vista y con todo respeto a su autonomía, la UNAM "debería abrir más espacios", porque “tiene la posibilidad de hacerlo, de verdad”.

Sheinbaum Pardo señaló que es “cuestión de reorientar el presupuesto” en la UNAM y sugirió hacer otro esfuerzo más de austeridad, para que la máxima casa de estudios tenga más espacios para los aspirantes, igual que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y todas las universidades públicas, así como las nuevas escuelas de nivel superior.

Adelantó que el próximo lunes, 24 de agosto de 2026, presentará un esquema para que los jóvenes que no entraron a la UNAM tengan otras opciones de estudio en las Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos, instituciones educativas donde se está ampliando la oferta profesional.

“Lo peor que puedes decir a un joven es que es rechazado. Antes les decían ‘ninis’ o rechazados. ¿Rechazados de qué, de la sociedad?”, mencionó la mandataria, quien agregó que no es culpa de los jóvenes no pasar un examen de admisión, por lo que recomendó que, si se abren más espacios en las universidades, cada institución puede decidir el proceso de ingreso.

“El objetivo es que entren los jóvenes, no que no entren”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que la UNAM continúa hoy con la aplicación del examen de control, en el Palacio de los Deportes, luego de presuntas irregularidades en la prueba de admisión que la máxima casa de estudios realizó, por primera vez en la historia, en línea.