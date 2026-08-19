Educación

Sheinbaum Llama a la UNAM a Abrir Más Espacios para Aspirantes a Licenciatura

La UNAM tiene posibilidad de ampliar espacios para aspirantes a licenciatura, señala la presidenta Claudia Sheinbaum

Examen de control de la UNAM, en CDMXExamen de control de la UNAM, en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Sheinbaum propone alternativas para jóvenes rechazados de la UNAM. El lunes presentará opciones en Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos.

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