Educación

Tras Resultados de Mi Derecho Mi Lugar, SEP Ofrece 264 Opciones que Incluyen Beca

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, brinda detalles del registro para estudiar el bachillerato en otras escuelas

Mario Delgado, titular de la SEP, habla durante conferencia de prensa mañanera el 17 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMario Delgado, titular de la SEP, en conferencia de prensa mañanera el 17 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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