Tras Resultados de Mi Derecho Mi Lugar, SEP Ofrece 264 Opciones que Incluyen Beca

¿Este 2026 quieres iniciar la preparatoria pero no participaste en el proceso de asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”? La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que también están abiertas las inscripciones para otros 264 planteles que incluyen beca; aquí te contamos los detalles.

En un comunicado, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, detalló que se trata de escuelas del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Destacó que éste es un modelo educativo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar las oportunidades de acceso y continuidad educativa de las y los jóvenes.

Por lo que si alguien desea iniciar o retomar sus estudios de bachillerato, puede realizar el registro en esta página web.

Asimismo, el funcionario federal enfatizó que los estudiantes inscritos serán beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Para realizar el registro en línea, los aspirantes deberán contar con los siguientes documentos:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Acta de nacimiento o documento equivalente.

Comprobante de domicilio.

Uno de los siguientes comprobantes de estudios: certificado de terminación de estudios de secundaria (anverso y reverso), resolución de revalidación de estudios, resolución de equivalencia o portabilidad de estudios.

Una fotografía reciente.

Por otra parte, sobre el proceso de asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar”, Delgado Carrillo dio a conocer que el 99.2% de los más de 191 mil aspirantes obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

Recordó que los resultados pueden consultarse en la página oficial de la plataforma, donde las y los jóvenes podrán conocer el plantel en el que continuarán sus estudios.

De igual manera, comentó que para quienes aún no se registraron, se abrirá un nuevo periodo de registro del 19 al 26 de agosto en la página oficial Mi derecho, mi lugar.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el proceso extemporáneo de registro de “Mi derecho, mi lugar” está dirigido a dos grupos de aspirantes:

Quienes no iniciaron o no completaron su registro durante el periodo ordinario Quienes seleccionaron únicamente opciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y no obtuvieron un resultado favorable en el examen de admisión.

SPB