Internacional

EUA Impone Toque de Queda a Tropas en Japón Luego de que Marine Matara a una Mujer

El presunto agresor fue identificado como el cabo Devin Jacob Ballard, de 20 años, sospechoso de haber matado a Anna Yagi, de 39 años, en un hotel

EUA Prohíbe Alcohol e Impone Toque de Queda a Tropas en Okinawa por Marine que Mató a JaponesaUn manifestante tras la muerte de una mujer japonesa en Okinawa, suceso por el que se investiga a un marine estadounidense. Foto: Reuters

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