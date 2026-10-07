Se Descarrila Tren con Cargamento de Cemento y Cartón en Lerdo, Durango

Un tren que se dirigía de Torreón hacia Durango capital sufrió un descarrilamiento en la comunidad de Monterreycillo, en el municipio de Lerdo.

El incidente provocó que varios vagones salieran de las vías, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para realizar una inspección en la zona.

El descarrilamiento ocurrió la tarde de este martes y dejó un total de seis vagones fuera de las vías. Tres de ellos transportaban cartón, mientras que los tres restantes llevaban cemento.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron una revisión de los vagones y de los alrededores para descartar algún riesgo adicional. Durante la inspección se verificó que no se registraran derrames ni fugas de los materiales transportados.

Se dio a conocer que no se reportan personas lesionadas como consecuencia del descarrilamiento. Las autoridades continuarán con las labores para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.