Accidentes

Se Descarrila Tren con Cargamento de Cemento y Cartón en Lerdo, Durango

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas luego del incidente

Se Descarrila Tren con Cargamento de Cemento y Cartón en Lerdo, DurangoSeis vagones del tren se descarrilaron en la comunidad de Monterreycillo en Lerdo. Foto: Protección Civil de Lerdo

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NO SE REPORTARON PERSONAS LESIONADAS TRAS EL DESCARRILAMIENTO.

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