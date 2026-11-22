Una densa columna de humo negro y un fuerte olor a combustible generaron preocupación entre habitantes de Salina Cruz, Oaxaca. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Municipal aclaró que se activó el quemador de piso de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, y que la situación no significaba ninguna situación de riesgo.

Luego de que este sábado se registrara actividad intensa en los quemadores de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil del municipio explicó que se activó el quemador de piso debido a un ajuste en las cargas de las plantas de proceso de la refinería.

De acuerdo con la dependencia, esta operación forma parte de las actividades de la instalación industrial y pidió a los habitantes mantener la calma y evitar compartir rumores o información sin confirmar.

“No se registra ninguna situación de emergencia y esta operación no representa un riesgo para la población”, dijo PC y Bomberos de Salina Cruz a través de un boletín informativo.

La presencia de humo y el olor a combustible reavivaron las críticas de los habitantes sobre las emisiones que genera la refinería, así como sus posibles efectos en la calidad del aire y la salud.

Por su parte, Protección Civil municipal indicó que continuará atenta a cualquier información oficial que se genere y exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales institucionales para mantenerse informada.

TLS