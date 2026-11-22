"No estoy roto", es uno de los mensajes con los que Tufic busca romper prejuicios sobre la tartamudez y demostrar que esta condición no es un impedimento para hacer música, conectar con otras personas o perseguir un sueño.

En entrevista para N+, habló de las dificultades que ha enfrentado al comunicarse, pero también de cómo descubrió que al cantar podía expresarse con mayor libertad, una revelación que cambió la manera en la que veía su futuro.

"Yo quiero hacer música, porque es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Nadie te puede decir no eres suficiente".

¿Quién es Tufic y cómo encontró en la música una forma de expresarse?

Tufic es un músico que ha convertido su experiencia con la tartamudez en parte de su identidad artística. Aunque hablar puede representar un reto en determinadas situaciones, descubrió que la música le permitía comunicarse de una manera distinta y transmitir emociones a través de sus canciones.

En su testimonio, explicó que al cantar siente una libertad que no siempre experimenta al hablar, pues el ritmo y la cadencia de la música le permiten encontrar una forma de expresión que le resulta más cómoda.

"Cuando canto es cuando encuentro esa libertad infinita", afirmó.

En su camino como músico, Tufic también ha enfrentado comentarios que pusieron en duda su capacidad para desarrollarse en esta industria.

Recordó una ocasión en la que acudió a un concierto de Timbiriche y tuvo la oportunidad de acercarse al backstage para hablar con Benny Ibarra. Durante ese encuentro le contó que también era músico, pero la respuesta que recibió fue una advertencia para que no se dedicara a esa profesión.

Lejos de hacerlo desistir, aquel comentario se convirtió en una motivación para continuar con su objetivo y demostrar que las dificultades al hablar no determinan su talento ni sus posibilidades.

También contó que recibió comentarios relacionados con creencias que asociaban su tartamudez con explicaciones religiosas, como la idea de que estaba poseído por un demonio, experiencias que forman parte de los prejuicios que ha enfrentado.

FBPT