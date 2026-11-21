Este 21 de noviembre se reportan cierres de circulación en carreteras de Sinaloa, donde Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que continúa la interrupción del tránsito vehicular en dos tramos, en ambos sentidos, por atención de incidentes.

Las afectaciones se presentan en la carretera Guamúchil-Guasave, a la altura del Puente Sinaloa, así como en la carretera Culiacán-Los Mochis, en el punto de referencia de Culiacán.

Cabe destacar que tras la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, la noche de ayer se registraron bloqueos y movilizaciones del grupo criminal en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. Ante estos hechos, autoridades federales y locales implementaron un operativo para restablecer la circulación y salvaguardar a la población.

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¿Por qué las carreteras están cerradas?

De acuerdo con los reportes de CAPUFE, los cierres de circulación se mantienen en los siguientes tramos debido a las siguientes razones:

Carretera Guamúchil-Guasave: permanece cerrada en ambos sentidos, a la altura del Puente Sinaloa, por atención de un incidente.

Carretera Culiacán-Los Mochis: continúa el cierre de circulación en ambos sentidos, en el punto de referencia de Culiacán, también por atención de un incidente.

Las autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones y mantenerse atentos a los avisos sobre las condiciones de las carreteras antes de realizar sus traslados.