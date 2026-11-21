La captura de Fausto Isidro Meza-Flores, alias “El Chapo Isidro”, también puso fin a la búsqueda de uno de los fugitivos por los que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

El Departamento de Estado estadounidense, a través de su Programa de Recompensas contra Narcóticos, ofrecía desde septiembre de 2017 esta cantidad a cambio de información que condujera directamente a su arresto y condena.

La recompensa no comenzó cuando fue incorporado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sino años antes.

¿Por qué el FBI buscaba a ‘El Chapo Isidro’?

El 4 de febrero de 2025, el FBI incorporó a Fausto Isidro Meza-Flores a su lista de los 10 fugitivos más buscados.

De acuerdo con la ficha oficial de las autoridades estadounidenses, Meza-Flores era señalado como presunto líder de la organización criminal Meza-Flores, identificada como una estructura de tráfico de drogas con base en Sinaloa y considerada fuertemente armada.

Estados Unidos lo relacionaba con presuntas actividades de posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, además de producción, transporte y distribución de drogas en distintas zonas de ese país.

La ficha también indicaba que era considerado armado y peligroso, así como con riesgo de fuga internacional.

¿De qué delitos acusaban a Fausto Isidro Meza-Flores en Estados Unidos?

Según el documento del FBI, Meza-Flores fue acusado inicialmente el 2 de mayo de 2012 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, una acusación federal sustitutiva lo señaló por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y portación de armas de fuego, entre ellos conspiración para distribuir drogas y delitos vinculados con armas.