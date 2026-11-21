La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que el próximo domingo se efectuarán ajustes temporales en diferentes rutas del trasporte público por tres carreras deportivas en Guadalajara.

Dichas carreras, programadas para el 22 de noviembre, abarcarán vialidades como la avenida Hidalgo, Venustiano Carranza, avenida de los Maestros y Fray Antonio Alcalde, entre otras.

Según el SETRAN, por la carrera que se desarrollará en el centro de Guadalajara las rutas que detendrán temporalmente su derrotero son las siguientes: C16, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C64, C65, T14A-C05, T14B-C02, T15, T15 Dos Templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15- C05, T15-C06 y vías: sobre las avenidas Fray Antonio Alcalde, De los Maestros y Normalistas, en el tramo de Jesús García a la Glorieta de la Normal.

Mientras que en la segunda carrera, programada en las colonias de la Normal y Alcalde Barranquitas de Guadalajara, se verán afectadas las siguientes rutas de transporte: C16, C21, C64, C65, C123-V2.

En la tercera carrera, que se desarrollará en las colonias Vallarta Norte, Vallarta Poniente y San Jorge de Guadalajara, las rutas que detendrán su recorrido temporalmente son: C70, C109, C110 y vías, C140 y Ruta 01 de Mi Transporte Tren Ligero: por la avenida Ignacio L. Vallarta, de avenida Niño Obrero hacia Fernando de Celada, en ambos sentidos.