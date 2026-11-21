Ante la inconformidad generada por el Programa de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México, el gobierno capitalino pidió a la SEDATU hacer ajustes técnicos para frenar controversias sobre el documento y dar certidumbre jurídica a los ciudadanos.

No obstante, hay colonias como Olivar de los Padres en Álvaro Obregón, donde los habitantes acusan que no fueron consultados de cambios que desde hace meses afectan el pago de su predial.

Vecinos de la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, denuncian que el gobierno de la Ciudad de México cambió el código postal a diez manzanas de su colonia y las incorporó a la colonia Lomas de San Ángel Inn, generando un incremento en el predial, la energía eléctrica y el agua potable, al ser reclasificadas como zona residencial de alta plusvalía.

Al respecto Rosa María Ortega, habitante de la colonia Olivar de los Padres, indicó:

“Lo que ha subido más es el predial. El último pago fue de 27 mil 977 pesos, el de enero de este año. Ahora para enero del año que entra nos va a llegar como de mil pesos más”.

Rosa María Ortega Ibarra, de 86 años y su esposo, Manuel Rivera Ramos de 89, llevan 64 años viviendo en la casa número 38 de la calle Victoria, colonia Olivar de los Padres. Su caso es similar al de 300 casas de interés social y docenas de vecindades habitadas por más de 3 mil personas.

Por el cambio, tienen múltiples problemas, como lo refiere Eduardo Reyes Barrón, habitante de la colonia:

“Hay gente que no puede escriturar, no puede poner al orden sus papeles, que no tiene acceso en varios casos a las clínicas que les corresponden, a pensiones por cambios de código postal. Entonces esta cuestión del cambio de domicilio sí ha tenido varias afectaciones en los vecinos”.

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Señalan que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que se encuentra en revisión y consulta, ya se aplica en su colonia desde hace dos años.

Dicen que no fueron consultados ni informados de los cambios ni tampoco se publicaron en el diario oficial.

María Guadalupe García Pérez de la Comisión de Participación Comunitaria en la alcaldía Álvaro Obregón, explicó:

“Yo podría decir que el 80% no ha pagado, no porque no queramos, sino porque no se puede. Hay gente que le llega de 30, 40, 50 mil pesos, los mismos vecinos me han dicho o comemos o pagamos”.

En tanto, Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, METROPOLIS, CDMX, indicó:

“Pero esto no está ligado ni al Plan General de Desarrollo ni al proceso de construcción del programa de ordenación, sino a un caso muy particular en donde hubo una definición gubernamental de cambiar la nomenclatura a una colonia y eso impactó en los efectos de los cobros de predial. Las familias de Olivar de los Padres están siendo atendidas por esta secretaría”.

Representantes vecinales señalan que los recibos de servicios y las placas de nomenclatura de las calles tienen los nombres de las dos colonias y el código postal de San Ángel Inn.

“El temor de todos los vecinos es que haya el despojo directo por no poder pagar los servicios y digamos el predial. Hemos estado en muchas instancias y no hay respuesta”, aseguró María Guadalupe García Pérez.

En abril del 2025, la SEDATU pagó más de 26 millones de pesos a la Consultoría en Planeación, Desarrollo y Territorio, S.C. para la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo, el plan se está aplicando desde antes de contratar a la consultoría privada, que registró su domicilio en un departamento habitacional en la colonia San José Insurgentes. Sin que haya rastros de la empresa.

Gustavo García, especialista en Desarrollo Urbano, afirmó:

“Cada vez más común ver que la Tesorería ejecuta, es decir, determina créditos fiscales, que al final del día termina en embargos, en ejecuciones y en subasta de predios. Porque las personas no tuvieron para pagar el impuesto predial, ya sea por falta de capacidad económica o porque son inmuebles pendientes de regularización que están intestados, que están ocupados, sin escrituras”.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén.

LECQ