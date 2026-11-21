Jennifer nació en medio del desierto de Sonora en la Nación Comcáac. Es una comunidad indígena con apenas mil habitantes ubicada en Punta Chueca, donde no hay señal de telefonía y que tiene su propia forma de gobierno y su propia lengua.

Cuando llegó a Hermosillo a estudiar medicina en la UNISON, sus compañeros se sorprendieron al escuchar de dónde venía. “Ahí matan, ahí es peligroso”, le decían. Pero no era la primera vez que ella escuchaba esos prejuicios sobre su pueblo.

Jennifer Méndez nació en la Nación Comcáac. Foto: N+

Es muy común escuchar a la gente de Sonora decir que los comcáac o seri, como también se les conoce, son una comunidad alejada, cerrada y hostil. Y que llegar a Punta Chueca es casi imposible. Así que contacté a touroperadores que organizan viajes a esa zona. “No nomás entras porque sí”, me dijeron. Me explicaron que hay que sacar un permiso con la comunidad y que con gusto ellos lo hacen. Pero ese permiso no existe.

¿Entonces de dónde viene la idea de que no se puede entrar al territorio comcáac?

“Es un estereotipo que nos han creado los touroperadores para, a lo mejor, ahuyentar y no llegue turismo directamente, que no sea a través de ellos. Es para que la gente no se anime a venir por su cuenta”.

Jesús Felix fue gobernador tradicional de la Nación Comcáac. Foto: N+

Jesús Felix fue gobernador tradicional de la Nación Comcáac. Él dice que, junto con la pesca y las artesanías, el turismo es la fuente de ingresos para muchas familias de la comunidad. Y parte de esos recursos se destinan a la conservación de las especies.

En 2022, hubo un conflicto entre los touroperadores y el pueblo comcáac que dejó una mala imagen de la comunidad. Las autoridades tradicionales publicaron un comunicado en el que informaban que quedaba prohibido el paso y realizar actividades turísticas y comerciales.

No están en contra del turismo. Foto: N+

Pero la entrada nunca estuvo restringida para todos, solo para las empresas turísticas que, según la comunidad, habían abusado históricamente de la región porque ninguno de los beneficios económicos llegaba a los comcáac. Ellos no están en contra del turismo solo quieren que involucre a personas de la comunidad y no sea solamente de externos.

Y es que la idea de que son una comunidad cerrada les está afectando. Además de perder turismo, está haciendo que sea difícil preservar su cultura. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes comcáac entiende la lengua seri pero no aprendieron a hablarla.

Junto con la pesca y las artesanías, el turismo es la fuente de ingresos para muchas familias. Foto: N+

Por eso ahora están promoviendo sus festividades para que más gente de fuera vaya a visitarlos. Está el Año Nuevo Seri que se celebra a finales de junio y el Festival Xepe An Cöicos que se organiza en octubre.

“Ni somos hostiles, ni somos cerrados.”, dice Jesús Felix, “Más bien estamos muy abiertos al tema del turismo porque yo afirmo y yo digo que quién mejor que quien vive ahí para mostrarte su casa, para mostrarte su hogar”.

Ahora promueven sus festividades para que más gente vaya a visitarlos. Foto: N+

Yo viajé a Punta Chueca durante el Festival Xepe An Cöicos para investigar cómo es en realidad la Nación Comcáac. Te dejamos el video completo.

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