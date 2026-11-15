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La Nación Comcáac, el Pueblo Seri que Sobrevivió a la Conquista y a las Guerras de Exterminio

Tienen gobierno propio y reciben visitantes, aunque sus habitantes ven perderse su lengua

nacion-comcaac-pueblo-seri-sonoraDecenas de personas se reúnen en torno a una fogata durante una celebración nocturna en la Nación Comcáac. Foto: N+

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