La Nación Comcáac, el Pueblo Seri que Sobrevivió a la Conquista y a las Guerras de Exterminio

La Nación Comcáac, el pueblo seri del desierto de Sonora, sobrevivió a la Conquista española y a las guerras de exterminio, y hoy conserva su gobierno propio, su lengua y un territorio que defiende desde la Isla Tiburón hasta sus manglares.

Los comcáac viven en dos comunidades: Punta Chueca, en el municipio de Hermosillo, que incluye la Isla Tiburón, y Desemboque, en el de Pitiquito. Entre las dos suman aproximadamente mil habitantes, que se dedican a la pesca y a las artesanías.

Su fama de pueblo alejado nace de la persecución. Para escapar de la Conquista española se escondieron entre el manglar de la Isla Tiburón y, siglos después, enfrentaron guerras de exterminio. Se cuenta que hacia 1920 quedaban alrededor de 200 seris.

Décadas más tarde llegó el reconocimiento de sus tierras: en 1970 el gobierno federal reconoció el ejido de Desemboque y su anexo Punta Chueca, y en 1975, la Isla Tiburón como territorio comcáac.

Jesús Félix Segovia, quien a los 31 años fue el gobernador tradicional más joven de la nación y dejó el cargo este año, resume ese pasado en más de 500 años de abandono. Cuenta que, al terminar la guerra de exterminio que puso precio a las cabezas de su gente, los comcáac se fueron adaptando poco a poco al comercio de los recursos del mar con Bahía de Kino y Hermosillo.

Hoy se gobiernan mediante una asamblea comunitaria que cada tres años elige al gobernador tradicional, quien negocia con el gobierno exterior y gestiona obras para la comunidad. Los regidores étnicos los representan en los cabildos de Hermosillo y Pitiquito, y la guardia tradicional se encarga de la seguridad del territorio. A ello se suma un consejo de ancianos, de orden cultural, que según Félix Segovia existe para transmitir los saberes ancestrales.

El aislamiento se ha ido acortando. En 2013 se terminó la carretera que conecta Bahía de Kino con Punta Chueca y en 2026 se inauguró el Acueducto Seri, que lleva agua potable a la comunidad. El exgobernador recuerda que en su infancia no había luz eléctrica: una planta de diésel se apagaba hacia las 8 o 9 de la noche y las familias pasaban las veladas contando historias alrededor del fuego. Dice que añora esa unidad y esa armonía.

Para los jóvenes, el camino fuera de la comunidad sigue siendo cuesta arriba. Jennifer Méndez, de 22 años, estudia medicina en la Universidad de Sonora y cuenta que los primeros años fueron muy duros: no encontraba departamento, la mayoría de las familias de Punta Chueca tiene pocos recursos y, en su opinión, el gobierno local apoya poco a los estudiantes. Sus padres la sostienen con la venta de artesanías y pan seri. Méndez asegura que en la ciudad notó prejuicios por ser indígena y por su color de piel, y que algunos compañeros creían que en Punta Chueca "matan" y es peligroso, algo que ella les desmentía. Según dice, hoy hay unos 30 estudiantes de la comunidad en la universidad y ella ayudó a inscribirse a hermanas y amigas.

Esa imagen de pueblo cerrado, y hasta peligroso, se apoya en la idea de que solo se puede entrar durante el Año Nuevo Seri o el festival. Félix Segovia la considera un estereotipo que crearon los touroperadores para que la gente no llegue por su cuenta, sino a través de ellos.

En 2022 hubo un conflicto entre los touroperadores y la comunidad. Las autoridades tradicionales publicaron un comunicado en el que prohibían el paso y las actividades turísticas y comerciales. Según la comunidad, la restricción nunca fue para todos, sino para las empresas turísticas que, afirma, abusaron históricamente de la región sin dejar beneficios económicos a los comcáac. El episodio reforzó los estereotipos de pueblo hostil y cerrado, que se remontan a las campañas de exterminio: no se aislaron porque quisieron, sino porque fue la única forma de sobrevivir.

"Ni somos hostiles, ni somos cerrados", sostiene Félix Segovia, quien asegura que la comunidad está abierta al turismo porque nadie mejor que quien vive ahí para mostrar su casa.

Habitantes de Punta Chueca coinciden. Dafne, Kayro, Daniela y Natalia dijeron que cualquier persona puede visitarlos cualquier día del año, y que el festival y el Año Nuevo Seri solo traen más gente. Natalia asegura que no le incomoda ver visitantes porque vende artesanías y comida, y Dafne cuenta que los turistas ayudan a las artesanas a generar ingresos para sus familias.

El turismo es una actividad reciente. Félix Segovia calcula que tienen unos 10 o 15 años practicándolo y que en temporadas la Isla Tiburón también recibe cacería cinegética, de conservación según él, que da sustento a familias y destina parte de los recursos a proteger especies. En la comunidad, añade, las casas tienen internet satelital, pero a 100 o 200 metros del pueblo la señal es prácticamente inexistente, y lo aprendido de generación en generación se transmitió por observación.

Para defender su territorio, los comcáac han tenido que controlar quién entra. Se han enfrentado a empresas, entre ellas una de cacería cinegética y una minera, que querían explotar sus recursos. La Isla Tiburón, la más grande de México, es Área Natural Protegida y alberga el único manglar que el ser humano no ha tocado. Para los comcáac, dice el exgobernador, la isla es como una madre: les dio refugio y alimento durante la Conquista y el exterminio, y es el centro de su universo.

Una de las personas que cuidan ese territorio es Erika Barnett, conservacionista que impulsa desde hace unos ocho años un vivero de manglar. Cada temporada recolecta semillas de las tres especies que hay en México —mangle rojo, blanco y negro— y siembra los brotes. Cuenta que su casa de la infancia se derrumbó cuando el mar subió y que de ahí viene su interés: los manglares protegen las playas y son criadero de peces y moluscos. En el territorio comcáac hay 11 sistemas de manglar y el Canal del Infiernillo, que separa la isla del continente, es Sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional. Barnett explica que en esta zona los manglares se secan y se caen por el aumento del nivel del mar y no por la actividad humana.

La cultura es la otra batalla. Félix Segovia describe la lengua seri como una lengua aislada fonéticamente: otros pueblos de Sonora hablan lenguas yumanas con similitudes entre sí, pero la de los comcáac no se parece a ellas. Se ha transmitido de manera oral y su bisabuelo, Roberto Herrera Marcos, fue pionero en recopilarla y en crear un diccionario en español e inglés. Hoy la hablan cada vez menos jóvenes. Méndez la entiende y la habla poco, y asegura que la mayoría de su generación casi ya no lo hace. Kayro, estudiante de preparatoria, dice que entiende la lengua, pero casi no sabe pronunciarla. El exgobernador atribuye parte de ese cambio a que los jóvenes imitan lo que ven en redes sociales, como la vestimenta, y sostiene que, cuando se pierde una lengua, se pierde un cúmulo de conocimientos y la identidad.

Por eso importan las festividades. El Xepe An Cöicoos, o cantos al mar, se celebra desde hace 13 años, dura tres días y reúne a la comunidad en talleres, paseos a la Isla Tiburón, cantos tradicionales y conciertos. Entre sus actividades más populares está la pintura facial, que solo hacen las mujeres con azul, blanco y rojo, los colores de la bandera comcáac. Dafne explica que el azul significa el mar y el cielo, y que los diseños de los hombres llevan flechas, mientras que los de las mujeres pueden llevar una flor, una estrella o una luna.

Félix Segovia considera necesarias estas fiestas para conectar con quien no los conoce y dar la bienvenida a quien no sabe de ellos. Quiere, dice, que los visitantes regresen a sus casas con el corazón lleno de alegría y gratitud.

CT