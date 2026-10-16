Política

Por Suspensión Concedida en Contra de Reforma Judicial Investigan a Jueza

Para sustentar la investigación, el Tribunal de Disciplina Judicial acusa que la jueza Martha Magaña se benefició con la suspensión y que no debió haber admitido una demanda mientras estaban en paro

La jueza Martha Magaña se encuentra estudiando en MadridFoto: N+

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