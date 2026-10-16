Por Suspensión Concedida en Contra de Reforma Judicial Investigan a Jueza

Martha Magaña, quien fue titular del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión en contra de la reforma judicial que creó, entre otras figuras, un Tribunal de Disciplina Judicial.

El actuar de Magaña le valió una investigación por parte de ese tribunal y también una investigación de orden penal, que ponen en entredicho la supuesta independencia de los jueces en nuestro país.

Para sustentar la investigación, el tribunal acusa que ella se benefició con aquella suspensión y que no debió haber admitido una demanda mientras estaban en paro.

El Tribunal de Disciplina fue un órgano creado precisamente tras la reforma judicial para vigilar y sancionar conductas indebidas de jueces y magistrados. A dos años de esto, la jueza que intentó parar esta reforma sigue siendo investigada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tribunal de Disciplina Investiga a Jueza Que Intentó 'Frenar' Reforma Judicial

Todo comenzó el 30 de agosto de 2024 cuando la jueza Magaña se desempeñaba como titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y concedió la primera suspensión provisional para frenar el proceso legislativo de la reforma judicial.

La suspensión no fue acatada por el Poder Legislativo y a los 3 días de dictarse, la reforma fue aprobada. Pero dos años después el organismo busca castigarla.

Desde julio 2024, cuando se anunciaba la creación del Tribunal de Disciplina, diversas organizaciones se pronunciaron sobre los riesgos de este, pues podría prestarse para investigar a personas juzgadoras por el sentido de sus sentencias, lo que contraviene estándares internacionales.

El proceso administrativo contra la jueza Magaña podría terminar con su inhabilitación, pero, a la par de ello hay además un proceso penal en su contra.

“Se está generando una mordaza invisible entre los juzgadores que están actualmente en la función porque el ver cómo van sancionando a sus compañeros por determinaciones jurisdiccionales”, indicó Magaña.

El 8 de octubre, la jueza Magaña tuvo su primera audiencia, después de esta el tribunal emitió un comunicado en el que aseguró que la audiencia fue seguimiento de un informe de presunta responsabilidad, pero que esto no implica por sí solo una sanción o amonestación.

“Si no los defendemos hoy, mañana el sistema de justicia va a estar trabajando bajo un miedo constante y no se van a atrever a emitir determinaciones que incomoden al poder, aunque lo que esté haciendo esa autoridad, vulnere derechos humanos”, aseguró Martha Magaña.

Actualmente la jueza se encuentra estudiando en Madrid y no pretende regresar al servicio público. Este jueves fue su segunda audiencia en la que se presentó su defensa por escrito, el siguiente paso será obtener su sentencia, que dependerá de la agenda del tribunal.

Con información de Alejandra Barriguete y Williams Castañeda | N+ Focus.

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