Internacional

Se Estanca Negociación entre México y EUA para Alcanzar Acuerdo sobre Aranceles

Distintas fuentes enteradas del caso le informaron a The Wall Street Journal que el secretario de Comercio de Estados Unidos apareció para frenar las negociaciones

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados UnidosHoward Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos. Foto: Reuters

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