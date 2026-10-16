Ciencia y Tecnología

4.8 Millones Cuesta el Nuevo Auto Volador de la Empresa Tesla

La empresa presentó el rediseño de su auto deportivo eléctrico Roadster, que integra propulsores que lo convierte en un auto volador capaz de hacer piruetas en el aire

Auto deportivo Roadster de Tesla durante su presentación.Auto deportivo Roadster de Tesla durante su presentación. Foto: Reuters

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