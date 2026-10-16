4.8 Millones Cuesta el Nuevo Auto Volador de la Empresa Tesla

La empresa Tesla, de Elon Musk, presentó en McGregor, Texas, el rediseño de su auto deportivo eléctrico Roadster, que integra propulsores que lo convierte, literalmente, en un auto volador capaz de hacer piruetas en el aire de forma limitada.

También cuenta con un sistema de succión que le permite circular sobre superficies verticales.

Fue desarrollado en colaboración con Space X, cuenta con doble plaza, acelera a 100 kilómetros por hora en un segundo y su velocidad máxima es de 370 kilómetros por hora.

Se espera que su producción inicie en 2028.

Y su costo sería, de acuerdo con la página de Tesla para México, de 4.8 millones de pesos al tipo de cambio actual, este 15 de octubre de 2026.

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Según el sitio web, existen tres opciones, la primera es la llamada Performance.

Esta, indica la información, es un vehículo listo para la carretera y con asientos para dos personas, precisa que incluye aerodinámica activa y sistema de succión multimodo.

Se puede apartar con 100 mil pesos y un pago pendiente de 864 mil.

La otra versión, llamada Thrust, incluye además de las especificaciones de la Performance, propulsores de aceleración.

Se especifica que es limitada y restringida a una orden por cliente, de igual manera se puede reservar con 100 mil pesos y un pago restante en los 10 días siguientes, de 4 millones 700 mil pesos.

Y por último, la versión Rocket, a la que solo se puede acceder por invitación.

Con información de N+.

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