¿Qué Reacción Provoca la Picadura de Trips? Así Evitas esta Plaga de Insectos

En los últimos días publicaciones de redes sociales como X han advertido la presencia de insectos diminutos color negro que se pegan en la ropa al transitar por Ciudad de México. Se trata de unos bichos llamados trips, y en N+ te explicamos cómo ahuyentarlos.

En una nota previa te explicamos a detalle qué son los trips y qué condiciones climatológicas de los últimos días han propiciado la reproducción de estos insectos.

El servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Gobierno de México detalla al Trips Oriental como un insecto difícil de apreciar a simple vista de color amarillento que requiere de 14 a 17 días para desarrollarse.

Al poseer un tamaño tan pequeño -1.1 a 1.5 milímetros-, esta plaga se dispersa a grandes distancias por factores climatológicos como el viento y los huracanes.

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¿Cómo reacciona la piel a una picadura de insectos trips?

Vale la pena aclarar que los trips no son insectos carnívoros sino que se alimentan de la savia de las plantas, por lo que en realidad no buscan causar daño o picaduras a los seres humanos.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que al entrar en contacto con la piel humana, los trips pueden succionar la linfa epidérmica.

De modo que la reacción natural del cuerpo es la aparición de pápulas o ronchas rosadas principalmente en la zona del tronco y los brazos. También conocida como dermatitis por tisanópteros.

¿Cómo ahuyentar los bichos trips de forma casera?

Tal como te dimos a conocer en una nota anterior, los insectos trips se sienten atraídos por los colores amarillo, azul y blanco. Por lo que puedes colocar trampas con pegamento para evitar su proliferación.

Y el caso de transeúntes y ciclistas que circulan por espacios abiertos de Ciudad de México, donde se ha denunciado la presencia de esta plaga, la recomendación consiste en evitar el uso de ropa de los colores antes mencionados para que los insectos no se sientan atraídos.

Si quieres evitar estos bichos en casa mantén bien ventilado el espacio. En caso de tener plantas, colócalas cerca de ventanas y evita el exceso de fertilizantes, debido a que las vuelven más atractivas para los trips.