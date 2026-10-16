Medio Ambiente

¿Qué Reacción Provoca la Picadura de Trips? Así Evitas esta Plaga de Insectos

Los trips no son insectos carnívoros sino que se alimentan de la savia de las plantas, por lo que no buscan causar daño a los seres humanos.

Vecinos de la CDMX han denunciado una plaga de bichos trips en CDMX.Habitantes de CDMX han denunciado que bichos pequeños se pegan en la ropa: son los insectos Trips: Foto ilustrativa Cuartoscuro.

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