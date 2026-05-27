Alumnas de Primaria Fueron Atendidas por Picaduras de Alacrán e Insectos en Hermosillo

Tres alumnas de distintos planteles educativos de Hermosillo fueron trasladados a hospitales por agentes municipales luego de sufrir picaduras de alacrán e insectos durante la jornada escolar del martes.

El primer caso ocurrió alrededor de las 09:40 horas, cuando una niña de cuatro años fue llevada en una patrulla al Hospital Infantil para recibir atención médica tras ser picada por un alacrán en el pie derecho.

De acuerdo con la información proporcionada a los oficiales Rivera Sierra y López Espinoza, la menor se encontraba en el jardín de niños Alberto Gutiérrez, ubicado en las calles Gastón Madrid y Rafaela Morera, en la colonia Cañada de los Negros.

Ante la situación, personal del plantel decidió suspender clases de manera preventiva y contratar a una empresa especializada en fumigación para eliminar fauna nociva dentro de las instalaciones.

Además, autoridades escolares solicitaron apoyo al Ayuntamiento de Hermosillo para la colocación de contenedores de basura, debido a que el plantel colinda con un callejón donde habitantes del sector arrojan desechos, situación que consideran podría propiciar la presencia de fauna nociva.

Dos alumnas trasladadas a hospital por picaduras de insectos en Hermosillo

Horas más tarde, cerca de las 11:40, el agente preventivo Francisco Galaz Rubiano trasladó en una unidad a dos niñas de 10 años desde la primaria General Plutarco Elías Calles hacia un hospital privado, luego de que ambas sufrieran picaduras de insectos en las manos.

Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en las calles Circunvalación y Martín Mendoza, en la colonia Coloso Alto. Las menores señalaron que no lograron identificar el tipo de insecto que las atacó.