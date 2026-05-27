Alumnas de Primaria Fueron Atendidas por Picaduras de Alacrán e Insectos en Hermosillo

Tres alumnas de 4 y 10 años, fueron trasladadas a hospitales luego de ser atacadas por un alacrán y otros insectos en distintas primarias de Hermosillo, Sonora.

Alumnas de Primaria Fueron Atendidas por Picaduras de Alacrán e Insectos en HermosilloFoto: N+

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Escuelas de Hermosillo en alerta tras picaduras de alacrán e insectos a tres alumnas.

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