Estudiante Pierde la Vida por Aparente Infarto Cuando Esperaba el Camión en Hermosillo

Debido a complicaciones de salud, un estudiante de preparatoria del sistema Conalep perdió la vida la mañana de este martes, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando se dirigía a clases, en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Unidad.



El adolescente, identificado como Francisco Javier, de 16 años de edad, se encontraba esperando el transporte urbano cuando repentinamente se desplomó sobre la vía pública, poco antes de las 08:00 de la mañana del martes.



Tras el reporte de emergencia, al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, y lograron estabilizarlo momentáneamente.

El menor falleció mientras recibía atención médica

Sin embargo, posteriormente, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil del Estado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, pero lamentablemente falleció minutos después mientras recibía atención médica especializada en el área de urgencias.