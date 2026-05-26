Estudiante Pierde la Vida por Aparente Infarto Cuando Esperaba el Camión en Hermosillo

Debido a complicaciones de salud, un estudiante de preparatoria perdió la vida al sufrir un aparente infarto mientras esperaba el camión del transporte urbano en Hermosillo, Sonora.

Estudiante Pierde la Vida por Aparente Infarto Cuando Esperaba el Camión en HermosilloFoto: Archivo N+

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