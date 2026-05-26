Hombre con Reporte de Desaparición es Localizado Sin Vida en Ciudad Obregón

Un hombre que presuntamente contaba con reporte de desaparición, fue localizado sin vida tras un ataque armado en la colonia México de Ciudad Obregón, Sonora.

Hombre con Reporte de Desaparición es Localizado Sin Vida en Ciudad ObregónFoto: Archivo N+

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Un hombre de 40 años, reportado como desaparecido, fue hallado muerto en Ciudad Obregón. La escena del crimen revela un ataque con AK-47. Más información aquí.

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