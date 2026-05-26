Hombre con Reporte de Desaparición es Localizado Sin Vida en Ciudad Obregón

Un hombre que presuntamente contaba con reporte de desaparición fue localizado sin vida los primeros minutos del martes, en calles de la colonia México, de Ciudad Obregón, tras ser atacado a balazos con un fusil AK-47.



El hallazgo ocurrió poco después de la medianoche sobre la calle Puerto de Ensenada, entre Salinas Cruz y Puerto de Alvarado, donde vecinos reportaron a una persona tirada en la vía pública.



Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal encontraron al hombre ensangrentado, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hombre tenía aproximadamente 40 años

La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, complexión delgada, tez morena y estatura regular, vestía camisola manga larga, a cuadros café con blanco, pantalón de mezclilla azul y botas negras.



De acuerdo con las primeras investigaciones, presentó heridas de bala en abdomen y espalda, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Aseguraron al menos 6 casquillos percutidos

En la escena del crimen fueron asegurados al menos seis casquillos calibre 7.62x39 milímetros, utilizados comúnmente en rifles AK-47, conocidos como “cuerno de chivo”.



La zona fue acordonada por autoridades municipales y posteriormente entregada a agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias balísticas.