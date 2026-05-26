Sujeto Armado es Detenido por Fuera de Escuela Primaria en la Costa de Hermosillo

Un sujeto de 30 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal luego de ser reportado por ciudadanos que lo observaron con un arma blanca afuera de una escuela primaria en el poblado Miguel Alemán.



La detención ocurrió a las 20:50 horas del lunes, cuando agentes preventivos adscritos a Miguel Alemán aseguraron a Eduardo Macario “N” en el exterior de la escuela primaria Nueva Creación El Triunfito, ubicada en las calles Cártamo y 12, de la colonia Nuevo Triunfo.

Le aseguraron un cuchillo de aproximadamente de 27 centímetros

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales abordaron al sospechoso que aún se encontraba por fuera del plantel y al realizarle una revisión corporal, le fue asegurado un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 27 centímetros.



El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público al igual que el arma punzocortante para las investigaciones correspondientes por el delito de portación de arma prohibida.