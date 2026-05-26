Sujeto Armado es Detenido por Fuera de Escuela Primaria en la Costa de Hermosillo

Un sujeto de 30 años fue detenido al ser sorprendido con un arma blanca afuera de una escuela primaria en el Poblado Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo.

Sujeto Armado es Detenido por Fuera de Escuela Primaria en la Costa de HermosilloFoto: Archivo N+

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Detenido sujeto armado afuera de primaria en Hermosillo. Policía asegura cuchillo de 27 cm. Más detalles sobre el incidente y la detención.

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