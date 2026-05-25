Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Carretera 26 de Hermosillo, Sonora

El cuerpo de un hombre de alrededor de 40 años, fue localizado sin vida junto al bulevar Antonio Quiroga y Carretera 36, al surponiente de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Carretera 26 de Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Hallan cuerpo sin vida de un hombre de 40 años en Hermosillo, Sonora. Autoridades investigan el caso como homicidio. Más detalles aquí.

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