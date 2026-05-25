Localizan Cuerpo Sin Vida de Hombre en Carretera 26 de Hermosillo, Sonora

Durante la mañana de este lunes ocurrió el hallazgo de un cuerpo sin vida, junto al bulevar Antonio Quiroga, entre Camino del Seri y Carretera 26, al sur poniente de Hermosillo.



La presencia del cuerpo sin vida fue reportado al número de emergencias 9-1-1 por personas que pasaban por el sitio alrededor de las 9 de la mañana, cerca de donde se realizan trabajos de excavación para la instalación de la red de drenaje.

El cuerpo corresponde a un hombre de alrdedor de 40 años

Autoridades de Seguridad Pública informaron que se trata de un hombre de alrededor de 40 años, quien a simple vista presenta excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.



Al lugar del hallazgo del cadáver acudieron policías municipales y estatales, así como agentes ministeriales de investigación criminal y médicos forenses, que se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo para realizar las investigaciones por el delito de homicidio y lo que resulte.