Detienen a Joven Señalado como Presunto Objetivo Prioritario en Hermosillo

Un joven de 19 años señalado como objetivo prioritario fue detenido en posesión de cinco dosis de droga y un casquillo percutido en la colonia Álvaro Obregón de Hermosillo, Sonora.

Detienen a Joven Señalado como Presunto Objetivo Prioritario en HermosilloFoto: Archivo N+

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Capturan a joven de 19 años en Hermosillo con droga y casquillo percutido. Autoridades lo consideran objetivo criminal prioritario. Descubre más detalles.

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