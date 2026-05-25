Detienen a Joven Señalado como Presunto Objetivo Prioritario en Hermosillo

Un joven de 19 años, identificado como Néstor Daniel “N”, considerado por autoridades como un objetivo criminal prioritario por su presunta relación con delitos de alto impacto, fue detenido por elementos de la Policía Municipal al norte de Hermosillo.

La captura ocurrió a las 22:00 horas del sábado pasado, en el cruce de las calles Guadalajara y República de Cuba, en la colonia Álvaro Obregón, luego de que el sujeto fuera detectado circulando a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú, color blanco.

Le localizaron dosis de droga y un casquillo percutido

De inmediato los oficiales le marcaron el alto y realizaron una inspección, durante la cual le localizaron cinco dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga sintética crystal, además de un casquillo percutido calibre .45 milímetros.

Los municipales lo aseguraron y, al verificar sus datos personales, resultó que podría estar relacionado con varios delitos considerados graves, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.