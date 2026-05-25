Evacúan a 29 Niños de Preescolar por Incendio de Vivienda en Hermosillo

Un total de 29 niños fueron evacuados de un preescolar tras el incendio de una vivienda en la colonia Real del Carmen en Hermosillo, Sonora.

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Incendio en Hermosillo provoca evacuación de 29 niños de preescolar. Sin heridos, pero daños materiales significativos.

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