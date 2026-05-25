Evacúan a 29 Niños de Preescolar por Incendio de Vivienda en Hermosillo

El preescolar "Lilia Reina Rivera", de la colonia Real del Carmen, fue evacuado durante la mañana de este lunes, ante la presencia de una intensa columna de humo negro generada por el incendio de una vivienda, a dos cuadras del plantel educativo.



La educadora Lizeth Luque informó que se activaron los protocolos de prevención, que el total de 29 niños que acudieron a clases ya conocen, gracias a los tres simulacros realizados durante el presente ciclo escolar.

“Estaban los niños en el momento de recreo, vimos el humo, el fuego y empezamos a evacuar, se activó los protocolos de emergencia; Se habló al 911 y en ese momento también se avisó a los papás”.

Bomberos de Hermosillo atendieron un reporte por incendio de maleza

El reporte ante el Departamento de Bomberos fue por incendio de maleza, cerca del preescolar, ubicado en la avenida Santillana y Doctor Víctor Favela.

“El reporte inicial fue maleza alrededor del kínder y que tuvieron que evacuar a los alumnos del kínder. Cuando nos acercamos al lugar, nos topamos con un incendio de casa a una cuadra del kínder, entonces atendimos el incendio de casa, ya que el otro pues nada más era basura, maleza, y resulta que ese era el humo que ellos estaban viendo los del kínder”.

Descartaron niños lesionados o afectados por el incendio

Autoridades del plantel educativo descartaron la presencia de niños lesionados o afectados, mientras que bomberos reportó daños materiales de consideración en el incendio del inmueble, cuyos moradores estaban dormidos al momento del siniestro.